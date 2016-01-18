بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال حملة النظافة بمنطقة أرض الجمعيات بحى ثالث

أجرى اليوم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية جولة ميدانية تفقدية بنطاق حى ثالث الإسماعيلية، والتى رافقه خلالها المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان ذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال النظافة العامة والتطوير ورفع كل تراكمات القمامة والمخلفات بمنطقة الأبراج السكنية بأرض الجمعيات، خاصة أن المنطقة كانت تعانى منذ فترة من تراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات بمنطقة وسط الأبراج، والتى تم رفعها وتطهيرها بالكامل بمعرفة عمال حى ثالث وباستخدام معدات وآليات الحى، وذلك فى إطار تنفيذ برامج وخطة منظومة النظافة العامة بمختلف قطاعات محافظة الإسماعيلية وتوابعها والعمل على استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية.

وأعرب سكان ومواطنو المنطقة عن سعادتهم بما تم تنفيذه من أعمال النظافة كما تضمنت جولة المحافظ ومرافقيه بالمنطقة تفقد ومتابعة تنفيذ أعمال تطوير شارع مكة المكرمة بمنطقة أرض الجمعيات وتجهيزه وإعداده للرصف بطول حوالى 2 كيلومتر وبتكلفة تقدر بنحو مليونى جنيه.

وخلال الجولة التقى المحافظ عددا من أهالى ومواطنى المنطقة، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم التى وعد بدراستها والعمل على تلبيتها فى إطار الإمكانيات المتاحة ووفقا للمصلحة العامة.

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