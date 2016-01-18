محافظة الشرقية: مهلة 15 يوما لتظلمات إسكان 2008

قرر اللواء خالد سعيد محافظة الشرقية، منح مهلة 15 يوما لاستقبال تظلمات من حاجزى إسكان 2008، الذين تم رفض أوراقهم لعدم انطباق الشروط عليهم وعددهم 541 حاجزا، حيث تبدأ من 20 يناير وتنتهى فى 4 فبراير، وذلك بمجلس المدينة.

وأعلنت المحافظة عن إجراء قرعة غدا الثلاثاء للأسماء التى تم قبولها طبقا للشروط الموضوعة، وذلك بالصالة المغطاة بمنطقة التجنيد.

ويشار إلى أن أكثر من 2600 شاب كانوا حجزوا في مشروعات الإسكان منذ عام 2008 وتعثر تسليمهم الوحدات الخاصة بهم، مما سبب أزمة للمحافظة بسبب عدم القدرة علي توفيرها، ونظم المتضررون عددا من الوفقات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم.

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