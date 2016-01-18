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«السناوي»: ثورة يناير الحقيقة السياسية الأولى في مصر ووحدة قياس كافة المواقف

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«السناوي»: ثورة يناير الحقيقة السياسية الأولى في مصر ووحدة قياس كافة المواقف «السناوي»: ثورة يناير الحقيقة السياسية الأولى في مصر ووحدة قياس كافة المواقف

عبدالله السناوي

قال الكاتب الصحفي، عبدالله السناوي، إن ثورة 25 يناير هي الحقيقة السياسية الأولى في ، إذ تُقاس عليها كافة المواقف السياسية، واعبتر يناير بنفس القدر الذي وصف به حسنين هيكل ثورة يوليو 1952 باعتبارها الحقيقة السياسية الوحيدة في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين.

وأضاف «السناوي»، خلال لقاء له في برنامج “الصفحة الأولى” على فضائية “الغد العربي”، مع الإعلامي ياسر رشدي، أنه رغم التراجع الفادح لثورة يناير إلا أنها لا تزال وحدة القياس لكل السياسات والمواقف والمساجلات.

وأوضح أن بعد أي ثورات تنشأ شرعية دستورية وبعدها شرعية دستورية، ورأي أن ثورتي يناير ويونيو يمثلا الشرعية الدستورية، إلا أن ثورية يونيو قامت في الأصل من أجل استعادة ثورة يناير، فالأصل الثوري هو يناير، وأن قيمة ثورة يونيو الأساسية استعادة الثورة الأولى، فلا يصح أن يتم خطفها مرة أخرى.

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