غدًا| العربية تعرض فيلم وثائقي «صرخة نساء كابول»

كتبت- إ نجي لطفي

تعرض شاشة العربية غدا فيلم وثائقي بعنوان “فارخندة صرخة نساء كابول “من كتابة وإعداد وإخراج الإعلامي محمود الورواري مقدم برنامج “منارات”، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتدور فكرة الفيلم حول التطرف والتعصب الديني تجاه المرأة في أفغانستان حيث يروي الفيلم قصة الفتاة التي تم اتهامها بحرقها للمصحف الشريف حيث تم رجمها وحرقها في الشوارع وتم قتلها نتيجة الإرث الذي تركه كلا من حركة طالبان والقاعدة.

يذكر أن هذا الفيلم ضمن سلسلة أفلام سيتم بثها علي شاشة العربية والتي سجلها الورواري خلال الشهر الماضي أثناء تواجده بكابول.