بعد طول ترقب سيف الدين سبيعي مخرجاً لهذا العمل؟

بعد طول انتظار و عدة ترشيحات حسم المنتج إياد نجار خياره بالمخرج سيف الدين سبيعي للإشراف على مسلسل التاريخ الشامي الطويل " حرملك آغا " للسيناريست خلدون قتلان حيث بدأ سبيعي التحضيرات الفعلية للمسلسل الذي من المتوقع أن يتم تصويره بين بيروت و القاهرة و المغرب وربما بلدان أخرى حيث يعتبر العمل من أضخم الإنتاجات العربية لهذا الموسم وسيضم على قائمة أبطاله نجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي ربما يصل عددهم إلى أكثر من 150 ممثلة وممثل وفي مقدمتهم نجوم من سورية ولبنان ومصر .

ويأتي في مقدمة المرشحين نسرين طافش ، جني إسبر وهما بالفعل وقعتا على عقود انضمامها للمسلسل .

وبحسب السيناريست قتلان لـ " سيدتي نت " : " هي قصة متخيلة تتناول فترة حكم المماليك لدمشق وما رافق ذلك من صعود هذه الطبقة واعتلائها سدة الحكم وهزيمتها لأعداء الأمة من مغول وصليبيين " .

وأضاف قتلان : " ومثلما للجنود تأثير في المعركة كذلك للنساء من حرائر وجواري تأثير في مجريات الأحداث العامة للعمل، لتكون المرآة لاعب رئيس في عملنا الذي استمد اسمه من حرملك يدير شؤون الرجال ".

وتابع قتلان : " هي قراءة جديدة للمشهد السياسي ولورقة الدين التي يستخدمها الجميع منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا من خلال فنتازيا تاريخية تسلط الضوء على التحالفات السياسية في المشهد التاريخي الحقيقي والمشهد المتخيل لنستعرض من خلال العمل "مجموعة من الأحداث المتخيلة يمثلها شخوص افتراضيين منهم من يحمل هماً وطنياَ عاماً ومنهم من يسعى لتحقيق مكاسبه الخاصة عبر 90 حلقة تبدأ أحداثها سنة "1513" وتنتهي سنة "1516" متنقلين بين مدينتين رئيسيتين هما دمشق والقاهرة " .

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