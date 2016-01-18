هذا هو شرط ياسمين عبد العزيز للتنازل عن قضيتها ضد ابنة هشام سليم

أكدت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز لـ"سيدتي نت"،أن الفنانة أوشكت على التنازل عن قضيتها ضد زين ابنة الفنان هشام سليم التي حصلت مؤخراً على حكم بالسجن ثلاثة شهور بسبب دعوى ياسمين ضدها.

وأشارت المصادر أن ياسمين لن تتنازل سوى بعد إعتذار هشام سليم لها شخصياً.

وقد علمنا من مصادر مقربة من هشام أنه لن يعتذر لأن ابنته من وجهة نظره لم تخطىء.

وكانت تقارير صحفية قد نشرت أخباراً عن تدخل نقيب الممثلين أشرف زكي لمصالحة الفنانين.