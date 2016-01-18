أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هذا هو شرط ياسمين عبد العزيز للتنازل عن قضيتها ضد ابنة هشام سليم

Google+ Print

الإثنين 18-01-2016 18:05

أكدت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز لـ"سيدتي نت"،أن الفنانة أوشكت على التنازل عن قضيتها ضد زين ابنة الفنان هشام سليم التي حصلت مؤخراً على حكم بالسجن ثلاثة شهور بسبب دعوى ياسمين ضدها.
وأشارت المصادر أن ياسمين لن تتنازل سوى بعد إعتذار هشام سليم لها شخصياً.
وقد علمنا من مصادر مقربة من هشام أنه لن يعتذر لأن ابنته من وجهة نظره لم تخطىء.
وكانت تقارير صحفية قد نشرت أخباراً عن تدخل نقيب الممثلين أشرف زكي لمصالحة الفنانين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي