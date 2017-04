مفاجآت وحوادث حفل Critics' Choice Awards 2016

سرق Jacob Tremblay الأضواء في سنّ التاسعة من عمره فقط، في حفل توزيع جوائز النقاد الأمريكيين The Critics' Choice، الذي أقيم يوم الأحد في هوليوود .

وكان النجم الكندي الصاعد قد جذب انتباه الحاضرين في كلمته، بعد تلقيه جائزته، كأفضل ممثل شاب عن دوره في الدراما Room. وقال بعد شكره فريق العمل: "إنه أفضل يوم في حياتي، وسأضع جائزتي هذه في غرفتي تماماً بالقرب من صقري الألفي".

أما النجمة الأمريكية الكوميدية Amy Schumer فلفتت أنظار الحضور، عندما قامت بتقبيل واحتضان حبيبها الجديد النجم Ben Hansh علناً، بعد الإعلان عن حصولها على جائزة أفضل ممثلة كوميدية في السلسلة التلفزيونية Trainwreck. ليس هذا فحسب، إذ إنّ الممثلة قد فقدت حذاءها بينما كانت على المسرح، ثم عادت وأعطته إلى الممثلة Tracee Ellis Ross لتحتفظ لها به، ما لفت إليها الأنظار أكثر فأكثر.

أما قبلة المخرج Adam McKay غير العادية التي بادلها الممثل Christian Bale، إثر فوزه بجائزة أفضل ممثل عن الفيلم الكوميدي Big Short، فقد كانت محطّ تعجب والحاضرين.

أما أهم الجوائز في الحفل فنذكر منها:

- جائزة النجم الأمريكي Leonardo Di caprio كأفضل ممثل عن دوره في فيلم THE REVENANET. والجائزة هي الثانية لـ Di caprio بعد فوزه بالـGolden Globes في الأسبوع الماضي. ولكن Leonardo لم يكن حاضراً في الحفل، وقد تقدّم بالشكر من النقاد، بواسطة مقطع فيديو عرض أثناء الاحتفال.

- الجائزة الكبرى التي نالها فيلم Spotlight في الحفل.

- جوائز عدة لفيلم Mad Max Fury Road من بين 13 ترشيحاً كان قد نالها، كجائزة أفضل فيلم أكشن وأفضل إخراج وأفضل ممثل أكشن لبطله Tom Hary، وأفضل ممثلة أكشن لبطلته Charlize Theron.

- جائزة الممثلة Bri Larson كأفضل ممثلة عن فيلمها Room ، الذي جسدت به دور أمّ تختطف وطفلها. والجائزة هي الثانية لها بعد فوزها بجائزة Golden Globes كأفضل ممثلة لفيلم درامي عن الدور نفسه. وتعدّ لارسون أقوى المرشحات لجائزة الأوسكار في هذا العام، والتي يعلن عنها في 28 فبراير/ شباط.

أما قائمة الجوائز فأتت على الشكل التالي:

FILM

BEST PICTURE: Spotlight

BEST ACTOR: Leonardo DiCaprio – The Revenant

BEST ACTRESS: Brie Larson – Room

BEST SUPPORTING ACTOR: Sylvester Stallone – Creed

BEST SUPPORTING ACTRESS: Alicia Vikander – The Danish Girl

BEST YOUNG ACTOR/ACTRESS: Jacob Tremblay – Room

BEST ACTING ENSEMBLE: Spotlight

BEST DIRECTOR: George Miller – Mad Max: Fury Road

BEST ORIGINAL SCREENPLAY: Josh Singer and Tom McCarthy – Spotlight

BEST ADAPTED SCREENPLAY: Charles Randolph and Adam McKay – The Big Short

BEST CINEMATOGRAPHY: The Revenant – Emmanuel Lubezki

BEST PRODUCTION DESIGN: Mad Max: Fury Road – Colin Gibson

BEST EDITING: Mad Max: Fury Road – Margaret Sixel

BEST COSTUME DESIGN: Mad Max: Fury Road – Jenny Beavan

BEST HAIR & MAKEUP: Mad Max: Fury Road

BEST VISUAL EFFECTS: Mad Max: Fury Road

BEST ANIMATED FEATURE: Inside Out

BEST ACTION MOVIE: Mad Max: Fury Road

BEST ACTOR IN AN ACTION MOVIE: Tom Hardy – Mad Max: Fury Road

BEST ACTRESS IN AN ACTION MOVIE: Charlize Theron – Mad Max: Fury Road

BEST COMEDY: The Big Short

BEST ACTOR IN A COMEDY: Christian Bale – The Big Short

BEST ACTRESS IN A COMEDY: Amy Schumer – Trainwreck

BEST SCI-FI/HORROR MOVIE: Ex Machina

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM: Son of Saul

BEST DOCUMENTARY FEATURE: Amy

BEST SONG: Furious 7 – "See You Again"

BEST SCORE: The Hateful Eight – Ennio Morricone

TELEVISION

BEST ACTOR IN A COMEDY SERIES: Jeffrey Tambor – Transparent

BEST ACTOR IN A DRAMA SERIES: Rami Malek – Mr. Robot

BEST ACTOR IN A MOVIE MADE FOR TELEVISION OR LIMITED SERIES: Idris Elba – Luther

BEST ACTRESS IN A COMEDY SERIES: Rachel Bloom – Crazy Ex-Girlfriend

BEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES: Carrie Coon – The Leftovers

BEST ACTRESS IN A MOVIE MADE FOR TELEVISION OR LIMITED SERIES: Kirsten Dunst – Fargo

BEST COMEDY SERIES: Master of None

BEST DRAMA SERIES: Mr. Robot

BEST GUEST ACTOR/ACTRESS IN A COMEDY SERIES: Timothy Olyphant – The Grinder

BEST GUEST ACTOR/ACTRESS IN A DRAMA SERIES: Margo Martindale – The Good Wife

BEST MOVIE MADE FOR TELEVISION OR LIMITED SERIES: Fargo

BEST SUPPORTING ACTOR IN A COMEDY SERIES: Andre Braugher – Brooklyn Nine-Nine

BEST SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES: Christian Slater – Mr. Robot

BEST SUPPORTING ACTOR IN A MOVIE MADE FOR TELEVISION OR LIMITED SERIES: Jesse Plemons – Fargo

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A COMEDY SERIES: Mayim Bialik – The Big Bang Theory

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES: Constance Zimmer – UnREAL

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A MOVIE MADE FOR TELEVISION OR LIMITED SERIES: Jean Smart – Fargo

BEST ANIMATION SERIES: BoJack Horseman

BEST REALITY SHOW – COMPETITION: The Voice

BEST REALITY SHOW HOST: James Lipton – Inside the Actors Studio

BEST STRUCTURED REALITY SHOW: Shark Tank

BEST TALK SHOW: Last Week Tonight with John Oliver

BEST UNSTRUCTURED REALITY SHOW: Anthony Bourdain: Parts Unknown

