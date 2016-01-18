مفاجآت وحوادث حفل Critics' Choice Awards 2016
الإثنين 18-01-2016 18:09
سرق Jacob Tremblay الأضواء في سنّ التاسعة من عمره فقط، في حفل توزيع جوائز النقاد الأمريكيين The Critics' Choice، الذي أقيم يوم الأحد في هوليوود .
وكان النجم الكندي الصاعد قد جذب انتباه الحاضرين في كلمته، بعد تلقيه جائزته، كأفضل ممثل شاب عن دوره في الدراما Room. وقال بعد شكره فريق العمل: "إنه أفضل يوم في حياتي، وسأضع جائزتي هذه في غرفتي تماماً بالقرب من صقري الألفي".
أما النجمة الأمريكية الكوميدية Amy Schumer فلفتت أنظار الحضور، عندما قامت بتقبيل واحتضان حبيبها الجديد النجم Ben Hansh علناً، بعد الإعلان عن حصولها على جائزة أفضل ممثلة كوميدية في السلسلة التلفزيونية Trainwreck. ليس هذا فحسب، إذ إنّ الممثلة قد فقدت حذاءها بينما كانت على المسرح، ثم عادت وأعطته إلى الممثلة Tracee Ellis Ross لتحتفظ لها به، ما لفت إليها الأنظار أكثر فأكثر.
أما قبلة المخرج Adam McKay غير العادية التي بادلها الممثل Christian Bale، إثر فوزه بجائزة أفضل ممثل عن الفيلم الكوميدي Big Short، فقد كانت محطّ تعجب والحاضرين.
أما أهم الجوائز في الحفل فنذكر منها:
- جائزة النجم الأمريكي Leonardo Di caprio كأفضل ممثل عن دوره في فيلم THE REVENANET. والجائزة هي الثانية لـ Di caprio بعد فوزه بالـGolden Globes في الأسبوع الماضي. ولكن Leonardo لم يكن حاضراً في الحفل، وقد تقدّم بالشكر من النقاد، بواسطة مقطع فيديو عرض أثناء الاحتفال.
- الجائزة الكبرى التي نالها فيلم Spotlight في الحفل.
- جوائز عدة لفيلم Mad Max Fury Road من بين 13 ترشيحاً كان قد نالها، كجائزة أفضل فيلم أكشن وأفضل إخراج وأفضل ممثل أكشن لبطله Tom Hary، وأفضل ممثلة أكشن لبطلته Charlize Theron.
- جائزة الممثلة Bri Larson كأفضل ممثلة عن فيلمها Room ، الذي جسدت به دور أمّ تختطف وطفلها. والجائزة هي الثانية لها بعد فوزها بجائزة Golden Globes كأفضل ممثلة لفيلم درامي عن الدور نفسه. وتعدّ لارسون أقوى المرشحات لجائزة الأوسكار في هذا العام، والتي يعلن عنها في 28 فبراير/ شباط.
أما قائمة الجوائز فأتت على الشكل التالي:
FILM
BEST PICTURE: Spotlight
BEST ACTOR: Leonardo DiCaprio – The Revenant
BEST ACTRESS: Brie Larson – Room
BEST SUPPORTING ACTOR: Sylvester Stallone – Creed
BEST SUPPORTING ACTRESS: Alicia Vikander – The Danish Girl
BEST YOUNG ACTOR/ACTRESS: Jacob Tremblay – Room
BEST ACTING ENSEMBLE: Spotlight
BEST DIRECTOR: George Miller – Mad Max: Fury Road
BEST ORIGINAL SCREENPLAY: Josh Singer and Tom McCarthy – Spotlight
BEST ADAPTED SCREENPLAY: Charles Randolph and Adam McKay – The Big Short
BEST CINEMATOGRAPHY: The Revenant – Emmanuel Lubezki
BEST PRODUCTION DESIGN: Mad Max: Fury Road – Colin Gibson
BEST EDITING: Mad Max: Fury Road – Margaret Sixel
BEST COSTUME DESIGN: Mad Max: Fury Road – Jenny Beavan
BEST HAIR & MAKEUP: Mad Max: Fury Road
BEST VISUAL EFFECTS: Mad Max: Fury Road
BEST ANIMATED FEATURE: Inside Out
BEST ACTION MOVIE: Mad Max: Fury Road
BEST ACTOR IN AN ACTION MOVIE: Tom Hardy – Mad Max: Fury Road
BEST ACTRESS IN AN ACTION MOVIE: Charlize Theron – Mad Max: Fury Road
BEST COMEDY: The Big Short
BEST ACTOR IN A COMEDY: Christian Bale – The Big Short
BEST ACTRESS IN A COMEDY: Amy Schumer – Trainwreck
BEST SCI-FI/HORROR MOVIE: Ex Machina
BEST FOREIGN LANGUAGE FILM: Son of Saul
BEST DOCUMENTARY FEATURE: Amy
BEST SONG: Furious 7 – "See You Again"
BEST SCORE: The Hateful Eight – Ennio Morricone
TELEVISION
BEST ACTOR IN A COMEDY SERIES: Jeffrey Tambor – Transparent
BEST ACTOR IN A DRAMA SERIES: Rami Malek – Mr. Robot
BEST ACTOR IN A MOVIE MADE FOR TELEVISION OR LIMITED SERIES: Idris Elba – Luther
BEST ACTRESS IN A COMEDY SERIES: Rachel Bloom – Crazy Ex-Girlfriend
BEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES: Carrie Coon – The Leftovers
BEST ACTRESS IN A MOVIE MADE FOR TELEVISION OR LIMITED SERIES: Kirsten Dunst – Fargo
BEST COMEDY SERIES: Master of None
BEST DRAMA SERIES: Mr. Robot
BEST GUEST ACTOR/ACTRESS IN A COMEDY SERIES: Timothy Olyphant – The Grinder
BEST GUEST ACTOR/ACTRESS IN A DRAMA SERIES: Margo Martindale – The Good Wife
BEST MOVIE MADE FOR TELEVISION OR LIMITED SERIES: Fargo
BEST SUPPORTING ACTOR IN A COMEDY SERIES: Andre Braugher – Brooklyn Nine-Nine
BEST SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES: Christian Slater – Mr. Robot
BEST SUPPORTING ACTOR IN A MOVIE MADE FOR TELEVISION OR LIMITED SERIES: Jesse Plemons – Fargo
BEST SUPPORTING ACTRESS IN A COMEDY SERIES: Mayim Bialik – The Big Bang Theory
BEST SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES: Constance Zimmer – UnREAL
BEST SUPPORTING ACTRESS IN A MOVIE MADE FOR TELEVISION OR LIMITED SERIES: Jean Smart – Fargo
BEST ANIMATION SERIES: BoJack Horseman
BEST REALITY SHOW – COMPETITION: The Voice
BEST REALITY SHOW HOST: James Lipton – Inside the Actors Studio
BEST STRUCTURED REALITY SHOW: Shark Tank
BEST TALK SHOW: Last Week Tonight with John Oliver
BEST UNSTRUCTURED REALITY SHOW: Anthony Bourdain: Parts Unknown
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