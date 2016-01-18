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بالفيديو صور صادمة لفنانيكم المفضلين قبل وبعد عمليات التحميل

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مفاجأة كبيرة لأشكال النجوم العرب قبل وبعد عمليات التجميل، و تعرفوا بالصور على التغيرات الجذرية التي طرأت على أشكال النجوم في العالم العربي ومن منهم حافظ على شكله ومن أجرى تغيير كامل، من هؤلاء النجوم الفنان الأماراتي عبدلله بالخير، الفنان المغربي سعد المجرد، الفنانة اللبنانية مايا دياب و اذا أردتم متابعة هؤلاء الفنانيين ومجموعة كبيرة من نجومكم المفضلين قبل وبعد عمليات التجميل يمكنكم مشاهدتهم عبر الفيديو التالي: 

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