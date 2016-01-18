بوسي تكشف طبيعة المرض الذي توفى بسببه نور الشريف وحقيقة زواجة الثاني

القاهرة - مروة عبد الفضيل

بعد مرور أشهر على وفاة الفنان نور الشريف، أكدت أرملته الفنانة بوسي حقيقة مرضه، حيث أشارت إلى أنه كان مصاباً بسرطان الرئة، وهو ما سبق وإنفردت بالكشف عنه "سيدتي نت"، وحاولت الكثير من المواقع وقتها تكذيب الخبر لتتأكد صحته الآن.

وأضافت بوسي في إطلالة تلفزيونية، أن نور لم يعرف طبيعه مرضه إذ كان كل من حوله يؤكدون له أنه مصاب بالتهابات سببها ماء على الرئة، وأكدت بوسي أن نور لم يمت بسبب سرطان الرئة بل بسبب وجود مشاكل في الكلى.

وتحدثت بوسي عن ما نشر في صحيفة "الديار" اللبنانية حول عراكها مع إحدى سيدة زعموا أنها زوجة نور الثانية أثناء مراسم العزاء نور، وقيامها بطردها، فقالت إنها استغربت من هذا الخبر موضحة أن الجنازة كانت تنقلها بعض القنوات على الهواء مباشرة، وتساءلت إذا كان هذا الموقف قد حدث بالفعل، لماذا لم تنقله القنوات التي عرضت العزاء.

وشددت بوسي على ضرورة أن يكون هناك حساب رادع لمثل هذه المواقع التي تنشر اخباراً غير صحيحة نافية خبر زواجه الثاني.