شيرين عبد الوهاب: هذه حقيقة مشاركة ابنتيّ في مسلسلي الخاص بالأطفال

تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخراً لـ"سيدتي" عن المسلسل الخاص بالأطفال الذي كانت تنوي المشاركة به وعن مشاريعها الفنية بعد انتهاء برنامج «ذا فويس».

قالت شيرين: «هذا المسلسل، كان قبل مسلسل «طريقي» وكان من إنتاج mbc ولكن تم تأجيله وليس إلغاؤه، أما الفيلم الذي وافقت عليه، فنحن بانتظار تصوير مسلسلات رمضان، لكي يباشر السيناريست والمخرج بالعمل، ومن بعدها نبدأ التصوير». وعن إمكانية مشاركة ابنتيها في المسلسل بما أنه خاص بالأطفال، قالت: «لا علاقة لابنتيّ بالفن».

عن موقفها من النجاح الذي حققته في العام 2015 من خلال مسلسل «طريقي» وتحضيراتها للعام 2016، أجابت» أنا سعيدة وأقول للجمهور «كتّر خيركم». خطواتي المقبلة سوف تسير كالقطار، ولن تتوقف في أي محطة».

أما عن الفيلم فقالت: «هو سيكون من إنتاج الشركة التي أنتجت مسلسل «طريقي».

وعن سبب ترددها بالمشاركة في برنامج «ذا فويس»، خصوصاً وأنها أشارت خلال المؤتمر الصحفي أنها لم تحسم موقفها من المشاركة أو عدمها في الموسم الرابع منه قالت: «الحب الذي يراه الناس على الشاشة حقيقي. أنا أتدلل عليهم وهم يحملونني على كفوف الراحة، سواء كاظم أو صابر أو عاصي. ولكن البرنامج متعب عصبياً. وأعصابي كانت متعبة جداً قبل إعلان النتيجة».

وعن رأيها بموقف غادة عبد الرازق وأصالة بعد اعتذارها عن خلع الحذاء، وطلبهما منها أن تبقى على «راحتها» وما إذا كان دعمهما لها هو السبب الذي جعلها تخلع حذاءها وترفعه مرة ثانية، ردّت: «بل أنا خلعت حذائي مرة ثانية لأنني زعلت من الناس الذين قالوا إن اعتذاري مرفوض. وأحببت أن أقول لهم: «أنتم مرضى وما أفعله ليس فيه ما يسيء لأحد. إنها مجرد لعبة وأنا قلت في الحلقة الأخيرة من البرنامج، لو أن الحركات التي قمت بها خلال البرنامج لكي تضحكوا أزعجتكم، فأنا أعتذر منكم».

ووافقت شيرين أنه بات مطلوباً من الفنان، أن يكون «ممثلاً» وبعيداً عن العفوية وأضافت: «هذا الكلام حقيقي ولكن أنا لن أتغيّر».

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