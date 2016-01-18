هل تخطّت مايا دياب الخطوط الحمراء في "ديو المشاهير"؟

حلقتان تفصلان عن الحلقة النهائية من برنامج "ديو المشاهير"، الذي استضاف في" البرايم " الـ11 مايا دياب وعصام كاريكا وجاد نخلة ولارا اسكندر.

" البرايم" الـ11 انتهى بخروج الممثلة رولا شامية، التي حصلت على أقلّ نسبة تصويت. وسيستمرّ البرنامج في حلقاته المقبلة، مع المشاهير الأربعة: شكران مرتجى، وطوني عيسى، وإدوارد، ووسام صليبا، بحضور أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة: أسامة الرحباني ومنى أبو حمزة وطارق أبو جودة.

أنابيلا هلال وقعت في هفوة غير مقصودة، مرتين؛ المرة الأولى، عندما أرتأت إدخال مايا دياب في منافسة على اللوك مع الملّحن طوني أبو جودة، إذ سألتها تعليقاً على وضعها اكسسسواراً من الماس على حاجبيها: "عم بتضاربي على طارق أبو جودة".. ففوجئت مايا بسؤالها، وردتّ بذهول ودهشة: "على طارق أبو جودة؟"، فيما المرة الثانية كانت عندما تركت إدوارد على المسرح، وهرعت لالتقاط "سيلفي" مع طارق أبو جودة؛ وهذا ما تمّ التلميح إليه من قبل أحد أعضاء لجنة التحكيم، بالإشارة إلى زعل إدوارد.

مايا افتتحت الحلقة بالغناء مع رولا شامية التي أطلّت بعباءة، فأثنى أسامة على ملابس رولا، وأشار إلى أنها غنت أفضل من المرة السابقة، فيما رأت منى أنها تجمع في طلّتها بين الأناقة والصوت، وعلّق طارق: "رقصت أحلى ممّا غنيتِ".

عصام كاريكا غنى مع شكران مرتجى، فشدّد طارق على ذوقها وإحساسها المرهف، وقالت منى: "أنت ملكة وأميرة". لكن أسامة لم يُعجب بغنائها وأدائها، وقال لها: "كتير طالعة "تانت" ومعجوقة".

طوني عيسى الذى غنّى مع جاد نخلة، علق أسامة على أدائه قائلاً: "اليوم نسيت الحصان.. الغناء متراجع ومش مسلطن"، بينما علّقت منى: "مش قادرة حطلّك no"، وقال له طارق: "اليوم مش موفّق".

في إطلالتها الثانية، غنّت مايا دياب مع وسام صليبا، فقال له طارق "ناسي كلام الأغنية.. إنت عدوّي"، أما منى فقالت له "منيح عرفت تغنّي بوجود مايا"، بينما علق أسامة "في الحلقات السابقة كنت أفضل".

إدوارد غنى مع لارا إسكندر، فعلق أسامة على غنائه بالقول "تمنحني الفرح.. مرتاح مع نفسك"، ومنى قالت له "بالأجبنبي تغني بشكل أفضل"، أما طارق فأشاد بغنائه.

البرايم الـ 11 قدّم على مرحتلين، بسبب قلّة عدد النجوم المشاركين، فغنّت رولا شامية في إطلالتها الثانية مع جاد نخلة، وقال لها طارق "لإنك معي 100 % رح أعطيكِ نعم"، منى علقت: "أناقة ونعومة"، بينما شبّهها أسامة بـ"المرأة التي تغني "كارايوكي" على "سطيحة" بيتها.

طوني عيسى غنى في أطلالته الثانية مع مايا دياب، فحاز مديح أسامة، بينما وجدت منى في غنائه رجولية، فيما أعطاه طارق نعم.

أما المفاجأة فكانت بتقليد إدوارد للشيف أنطوان شكلاً وشخصيّة، وغنّى مع عصام كاريكا بنفس طريقة الشيف، ما جعل طارق يعلّق "فظيع .. بتجنن". منى وصفته بـ "المذهل"، فيما أسامة اعتبر أن إدوار هو أفضل فنان شارك في برنامج "ديو المشاهير" في كلّ مواسمه.

وسام صليبا غنّى في إطلالته الثانية مع لارا إسكندر، فعلّق أسامة: "الغناء مش طهوجة ساعة فوق وساعة تحت"، أما منى فأبدت إعجابها بالمشهد، بينما أكد طارق أنه أحبّ غناء وسام، على الرغم من وقوعه في بعض الأخطاء.

في الختام، غنّت شكران مرتجى مع مايا دياب، فأشارت مايا إلى أنها كانت تنتظر لحظة غنائها مع شكران، وعلّق طارق "أنا بحبك شو ما عملتِ".

منى أشادت بحضورها، أمّا أسامة فوجد أنها لم تكن مرتاحة مع الأغنية.

يذكر أن إطلالة مايا أثارت انتقادات عبر السوشال ميديا، حيث اعتبر كثيرون أنها تخطت الخطوط الحمر بإطلالاته الفاضحة.