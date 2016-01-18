وفاة مواطن بحادث تدهور مركبة في الشارقة

توفي في وقت مبكر من صباح اليوم "الإثنين" ، مواطن يبلغ من العمر 22 عاماً ، وأصيب آخر بإصابات بليغة، إثر تعرضهما لحادث مروري على طريق الشارقة – كلباء ، بالمنطقة الوسطى بإمارة الشارقة .

و قال العقيد حران مبارك الجزيعي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بمركز شرطة الذيد الشامل ، في حوالي الساعة 1.00 صباحا ، يفيد بوقوع حادث مروري " تدهور مركبة " من نوع لكزس - صالون ، على طريق الشارقة – كلباء ، ووجود مصابين في الحادث ، حيث انتقلت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني والضابط المناوب بقسم المرور والدوريات ولجنة الحوادث المرورية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة قائد المركبة متأثراً باصاباته البليغة بعد وصوله إلى مستشفى الذيد وتم إسعاف الاخر وإدخاله إلى وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج من الإصابات البليغة التي أصيب بها جراء تعرضه للحادث .

ومن خلال التخطيط المبدئي للحادث، تبين أن الإنحراف المفاجئ والسرعة الزائدة السبب الرئيسي في وقوع الحادث.

وحث مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة ، العقيد حران مبارك الجزيعي ، الجمهور على الإلتزام بالقوانين والإرشادات المرورية ، والإلتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية ، والإنتباه واليقظة ، وعدم الإنشغال بشيء أثناء القيادة.

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