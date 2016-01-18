محمد بن زايد يبحث مع فابيوس علاقات الصداقة والتعاون المشترك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس سموه بقصر البحر لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي الذي يقوم بزيارة للدولة لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016.

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> ورحب سموه بزيارة الوزير الفرنسي وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.. إلى جانب العلاقات الاستراتيجية المتميزة وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة مشتركة.

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل الأحاديث حول فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016 والدور الذي تضطلع به الإمارات في مجال الطاقة المتجددة ومساهماتها مع شركائها من الدول والمؤسسات الدولية في إيجاد الوسائل والطرق الحديثة والمستدامة في تطوير الطاقة واستدامتها.

وبحث الجانبان كذلك عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة الى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والتطورات والمستجدات في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

حضر مجلس سموه .. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.