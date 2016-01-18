لو بتشتغلى تقدرى ترضعى طفلك طبيعى فى غيابك.. اعرفى إزاى؟

الرضاعة الطبيعية أهم المراحل التى تمر بها المرأة، وتعد الغذاء الأكثر آمانا للطفل، وتؤكد العديد من الدراسات والأبحاث أهميتها لنمو عقل وجسم أبنائنا بشكل صحى إلا أن بعض السيدات خاصة العاملات يواجهن مشكلة كبيرة وهى عجزها عن إرضاع طفلها طبيعيا بسبب بعدها عنه ووجودها فى مقر العمل.

وعن أفضل الطرق التى تمكن المرأة من تحقيق التوازن بين عملها وتقديم الرضاعة الطبيعية، يقول الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض نساء وتوليد أن لبن الرضاعة الطبيعية يمكن حفظه وتقديمه للطفل فى مرحلة لاحقة دون خسارة أى من فوائده الصحية، ولكن ذلك يتطلب الالتزام ببعض النصائح الهامة وهى:

- تدربى جيدا على عملية "تشفيط "اللبن من الثدى قبل فترة من توجهك للعمل.

>- إذا كنت تعانين من أى مشاكل جلدية فى حلمة الثدى كالتشققات والجفاف، عليك بعلاجها أولا.

>- احرصى على شفط اللبن من الثدى بنفس معدل الرضاعة الطبيعية، أو بما لا يزيد عن 3 ساعات بين كل مرة.

>- يمكن حفظ لبن الرضاعة الطبيعية بالثلاجة داخل قارورة زجاجية أو بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام وبحيث تكون محكمة الغلق مع الحرص على تقديم اللبن فى مدة لا تزيد عن 3 أيام.