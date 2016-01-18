ضبط 1.5 طن رمال مخلوطة بمادة الذهب وأخرى شديدة الخطورة بورشة فى مرسى علم

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر من ضبط طن ونصف رمال مخلوطة بمادة الذهب والكوارتز داخل ورشة حداد مجهزة لاستخلاص مادة الذهب منها عن طريق مواد كيماوية ممنوع تداولها إلا بتصاريح من وزارة البيئة، ويتم استخدامها بطريقة خاصة لشدة خطورتها، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات للرائد شريف جلال رئيس مباحث قسم شرطة مرسى علم، بقيام حداد بمنطقة المدينة الصناعية باستخلاص مادة الذهب من الصخور داخل ورشتين يمتلكهما بنفس المنطقة، تم إخطار اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالواقعة، والذى أمر بإصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم والمعدات المستخدمة والمواد.

وفور اتخاذ الإجراءات القانونية قامت قوة بقيادة الرائد شريف جلال رئيس مباحث مرسى علم والنقيبين نشأت مراد وإسلام ياسين معاونى مباحث قسم شرطة مرسى علم، وتمكنوا من ضبط المتهم "أيمن . ع . ف" 33 سنة حداد مقيم بقنا، وعثر بداخل الورشة على 25 شكارة، تبلغ كميتها طن ونصف تقريباً بداخلها رمال ممزوجة بمادة الذهب والكوارتز، وكذلك كمية كبيرة من مادة سيانيد الصوديوم تلك المادة المحرم تداولها إلا بتصريح من وزارة البيئة ولم يصرح باستخدامها إلا فى المناجم الكبيرة فقط، لأنها شديدة الخطورة وسامة.

واستعان رجال المباحث بمرسى علم بأحد الباحثين بهيئة الثروة التعدينية بمرسى علم، الذى أصدر تقريرا أكد فيه أن المادة المضبوطة سيانيد الصوديوم السامة، والتى تستخدم فى عزل الذهب عن الرمال والكوارتز.

كما ضبط رجال المباحث فرن حرارى لانصهار الذهب بداخلها وموتور هواء أيضاً لاستخدامه فى استخلاص مادة الذهب و2 بوطقة لتسخين الذهب المستخلص عليها، ومادة تسمى "التنقار"، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 25 جنح مرسى علم، وتم إخطار النيابة العامة التى أصدرت قراراها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحليل كميات الصخور الممزوجة بالذهب بمعامل هيئة التعدين.