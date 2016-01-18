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بالصور.. 26 يناير.. نظر استشكال إسلام بحيرى على حبسه عاما بتهمة ازدراء الاديان

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بالصور.. 26 يناير.. نظر استشكال إسلام بحيرى على حبسه عاما بتهمة ازدراء الاديان بالصور.. 26 يناير.. نظر استشكال إسلام بحيرى على حبسه عاما بتهمة ازدراء الاديان
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم اليوم الاثنين، تحديد جلسة 26 يناير لنظر أولى جلسات استشكال الباحث إسلام بحيرى، بتهمة ازدراء الدين الإسلامى، أمام دائرة مغايرة.

حضر إسلام بحيرى لمقر المحكمة وسط حراسة أمنية بإشراف العميد ياسر فوزى رئيس حرس المحكمة، وتم إيداعه غرفة حجز المحكمة لحضور الاستشكال المقدم من جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيرى لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله مؤخراً من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته فى قضية تتعلق بإزدراء الدين الإسلامى.

وكانت محكمة جنح مستأنف القديمة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، قررت بالجلسة السابقة بإحالة نظر الاستشكال المقدم من المستشار جميل سعيد دفاع إسلام بحيرى لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخراً من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته فى قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامى، لدائرة مغايرة، وذلك عقب طلب المتهم رد المحكمة، وحددت جلسة 18 يناير لنظر الاستشكال .

وفى نفس السياق، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس جلسة 23 يناير الجارى الدائرة رقم 46 مدنى المنعقدة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار عبد الحميد أمين محمد حسن لنظر طلب رد المحكمة التى تنظر استشكال إسلام بحيرى لوقف تنفيذ حكم حبسه سنة فى اتهامه بازدراء الدين الإسلامى وهو الطلب المقدم من محامى بحيرى جميل سعيد..

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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