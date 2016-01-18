تشغيل جميع محطات المياه بالبحيرة بعد توقفها لمواجهة نفوق الأسماك

أعلن منذ قليل المهندس خالد حسين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن تشغيل كل محطات تنقية المياه بمركزى المحمودية ورشيد بعد توقف بعضها، بسبب نفوق كميات كبيرة من الأسماك بنهر النيل بالتزامن مع قيام حملة موسعة لإزالة الأقفاص السمكية.

وأضاف رئيس شركة المياه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم السيطرة على الأوضاع بشكل تام واتخاذ كل الإجراء اللازمة لمواجهة أى تلوث للمياه، حيث تم الدفع بفريق من خبراء المعامل لمراقبة نوعية المياه على مدار الساعة وانتشال الشوائب بجميع مآخذ نهر النيل، مشيرا إلى تخفيض تدفق كميات المياه بمحطات الجدية برشيد ومنية السعيد والمحمودية وفيشا وسنباده والشيخ زايدـ وذلك لزيادة جودة المياه.

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