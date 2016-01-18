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رئيس حكومة تونس يعزل المسئول عن سقوط حالة وفاة إثر احتجاجات بين العاطلين

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رئيس حكومة تونس يعزل المسئول عن سقوط حالة وفاة إثر احتجاجات بين العاطلين رئيس حكومة تونس يعزل المسئول عن سقوط حالة وفاة إثر احتجاجات بين العاطلين
أعلن رئيس التونسية اليوم الاثنين قراره بعزل معتمد مدينة القصرين غداة احتجاجات لعاطلين عن العمل رافقت وفاة أحدهم فى حادث.

كانت المدينة شهدت احتجاجات أمس الأحد بين شبان وأعوان الأمن اثر تشييع جنازة شاب عاطل عن العمل كان توفى اثر سقوطه من عامود كهربائى أثناء احتجاجه على عدم انتدابه فى الوظيفة العمومية.

وتوفى الشاب رضا اليحياوى ، وهو من بين عاطلين آخرين كانوا معتصمين فى مقر الولاية لم تدرج أسماؤهم فى قائمة المنتدبين، أول أمس السبت فى مستشفى صفاقس متأثرا بجروحه بحسب ما ذكرت الإذاعة التونسية.

وقالت رئاسة الحكومة ، فى بيان لها اليوم ، إن رئيس الوزراء الحبيب الصيد أقال المعتمد الأول للقصرين اثر الملابسات التى أحاطت بضبط قائمة العاطلين عن العمل فى الولاية والتعاطى مع الملف الاجتماعى لأصحاب الشهادات العليا فى الجهة ووفاة الشاب رضا اليحياوى، كما أمر الصيد بفتح تحقيق فى تلك الأحداث.

ويطالب المحتجون بتوفير فرص عمل للعاطلين وبالتنمية فى القصرين وسط غرب تونس، وتعانى تونس من وضع اقتصادى صعب ونسبة نمو دون واحد بالمئة فى 2015 بينما تبلغ نسبة البطالة نحو 16 بالمئة على المستوى الوطنى ، لكنها يمكن أن تفوق 30 بالمئة فى مناطق بغرب وجنوب البلاد.

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مصر 365

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