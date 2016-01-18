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رئيس البرلمان العربى يلتقى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى بالقاهرة

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رئيس البرلمان العربى يلتقى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى بالقاهرة رئيس البرلمان العربى يلتقى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى بالقاهرة
التقى أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربى، اليوم الاثنين، صابر شودرى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى بالقاهرة، لبحث سبل العلاقات بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يلتقى شودرى خلال زيارته مع كبار المسئولين والشخصيات المصرية ومنهم الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصرى، والدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسامح شكرى وزير الخارجية، تمهيدا لإعلان استئناف أنشطة فى الاتحاد البرلمانى الدولى بعد تنفيذها الاستحقاق الثالث والأخير وعقد أولى جلسات مجلس النواب .

وأكد رئيس البرلمان العربى، أن رئيس البرلمان الدولى صديق لكل البرلمانيين فى العالم العربى، لافتا الى ان زيارته تهدف لتعزيز الشراكة بين المجتمع الدولى والعالم العربى، ونطمح من خلال الزيارة تحقيق اتفاقيات شراكة فى التدريب وتطوير العمل البرلمانى.

وقال إن تطوير الأداء فى القنوات البرلمانية تخدم المجتمع العربى والمصلحة العربية، مشيرا إلى أنها تهدف لفتح قنوات جديدة ايجابية لتوصيل الرسالة العربية بصورة عامة إلى المجتمع الدولى.

من جانبه صرح شودرى رئيس البرلمان الدولى أن مصر عضو مهم فى البرلمان الدولى والعربى منذ تأسيسهما، وقال أن زيارته مهمة للقاهرة جدا للقاء المسئولين بالقاهرة لبحث العديد من الموضوعات والملفات المشتركة فى ظل الظروف الصعبة الحالية التى تمر بها الدول وإيجاد حلول لها .

وقال شودرى إن الانتخابات البرلمانية المصرية فى العموم هو الشئ الذى نطمح له فى كل الأوقات، مؤكدا طالما أن المواطنين سعداء ومرحبين بنتائج الانتخابات وانعقاد البرلمان فنحن نرحب بها.

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مصر 365

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