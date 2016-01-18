المقاتلات البريطانية تشن هجومين على داعش فى سوريا والعراق

شنت المقاتلات البريطانية هجومين، بصواريخ (بريمستون) شديدة الدقة، أمس على تنظيم داعش، فى سوريا والعراق، وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين أن مقاتلات "التورنادو" استخدمت صواريخ بريمستون أمس لتدمير سيارة بالقرب من مدينة "الطبقة" غرب الرقة فى سوريا، إضافة إلى تدمير شاحنة إمدادات للإرهابيين فى سنجار فى العراق.

وأوضحت الوزارة أن طائرات "ريبر" بدون طيار التابعة لسلاح الجو الملكى البريطانى تواصل القيام بمهامها فى الاستطلاع ومراقبة أهداف داعش، وتواصل القوات البريطانية على الأرض عمليات تدريب وزيادة قدرة القوات العراقية لتمكينهم من مواجهة التنظيم الارهابى وهزيمته.