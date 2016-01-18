الداخلية العراقية تتفاوض لشراء طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض

>أجرت وزارة الداخلية العراقية مفاوضات مع شركتى أيرباص الألمانية وأوكستا الإيطالية لتجهيز الوزارة بطائرات هليكوبتر للاستخدامات المتعددة .

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية محمد الغبان رأس اليوم الإثنين اجتماعا للمراحل الأخيرة من جولة التفاوض التى تجريها وزارة الداخلية مع شركتى ايرباص الألمانية وأوكستا الإيطالية لتجهيز وزارة الداخلية بطائرات هليكوبتر.

وأشار إلى أن الجولة التفاوضية تضمنت مناقشة معمقة وبحث جميع جوانب العروض المقدمة وركزت توجيهات ومتابعات الوزارة على ضرورة تعديل عروض الشركات المتنافسة بما ينسجم وتوجهات وزارة الداخلية وتطلعاتها ويتوافق مع مبادئ عملها.

وأوضح أن الحاجة الملحة برزت لتزويد وزارة الداخلية بطائرات هليكوبتر جاءت مع تطور عمل الوزارة ودخولها فى ميادين متعددة لم يسبق لها أن تخوض غمارها على المستويين الامنى والخدمى وهذا ما سيحقق طفرة نوعية فى تاريخ عمل الوزارة .

وأشار البيان إلى أن طائرات الهليكوبتر التى تسعى الوزارة إلى ضمها متعددة المهام تستخدم لنقل القوات الخاصة والشخصيات وكطائرات استطلاع ومراقبة وبحث وستستخدم ايضاً فى اعمال الانقاذ والإخلاء الطبى وفوائد متعددة".

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