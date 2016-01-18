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أخبار سوريا اليوم.. وفد أممى يتوجه إلى الفوعة وكفريا المحاصرتين فى إدلب السورية

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أخبار سوريا اليوم.. وفد أممى يتوجه إلى الفوعة وكفريا المحاصرتين فى إدلب السورية أخبار سوريا اليوم.. وفد أممى يتوجه إلى الفوعة وكفريا المحاصرتين فى إدلب السورية
ركزت أخبار سوريا اليوم، على وصول وفد أممى إلى سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم على مقتل شخصين فى سقوط قذيفة أطلقت من سوريا على مدرسة فى تركيا.

أخبار سوريا اليوم


>وصل وفد أممى إلى بلدتى الفوعة وكفريا فى ريف إدلب، المحاصرتين من مسلحى المعارضة، اليوم الاثنين برفقة ممثلين عن الصليب الأحمر الدولى والهلال الأحمر السورى، ويقول مراسل بى بى سى فى دمشق عساف عبود، إن الوفد الأممى سيمر من مناطق تسيطر عليها جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة فى سوريا.

وكانت قوافل مساعدات غذائية بإشراف الهلال الأحمر السورى والأمم المتحدة قد أدخلت إلى بلدتى الفوعة وكفريا 30 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية على دفعتين تزامنا مع إدخال 90 شاحنة إلى بلدة مضايا التى تحاصرها القوات الحكومية، وكانت السورية والمعارضة المسلحة قد اتفقتا على إدخال المساعدات إلى بلدات مضايا والفوعة وكفريا بإشراف الأمم المتحدة لإنقاذ سكان البلدات الذين يتضورون جوعا.

أخبار سوريا اليوم


>ذاعت قناة خبر تورك التركية فى نبأ عاجل مقتل شخصين فى سقوط قذيفة أطلقت من سوريا على مدرسة فى إقليم كلس التركى الحدودى، وقالت مصادر عسكرية تركية إن رادار الجيش التركى أظهر أن مواقع لتنظيم داعش داخل سوريا أطلقت النار على بلدة كلس الحدودية الواقعة فى جنوب شرق تركيا اليوم الاثنين، ورد الجيش "بالمثل" على داعش بعد إطلاق النار الذى قال مكتب حاكم كلس إنه أصاب مدرسة فى البلدة فقتل امرأة وأصاب تلميذة.

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مصر 365

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