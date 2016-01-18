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ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية وحجز 14 عربة توك توك مخالفة بالجيزة

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ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية وحجز 14 عربة توك توك مخالفة بالجيزة ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية وحجز 14 عربة توك توك مخالفة بالجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 5310 مخالفات متنوعة للعديد من السيارات، منها 1884 مخالفة انتظار خاطئ، 52 رخصة بدون قيادة، 48 رخصة بدون تسيير، وضبط 56 مخالفة تجاوز سرعات، 1741 مخالفة نموذج 125، ورصد 53 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى.

كما تم حجز 14 عربة توك توك، و10 مخالفات لصلاحية فنية للسيارات، وتم حجز 20 دراجة نارية، 4 سيارات و2341 مخالفة متنوعة أخرى، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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مصر 365

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