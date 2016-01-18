ضبط أفيون وبانجو بحوزة "تباع" فى حملة أمنية بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مركز شرطة باريس بالوادى الجديد من ضبط "تباع" فى حملة أمنية بحوزته 4 لفافات تحتوى على مخدر الأفيون والبانجو، التى تم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 3 جنح مركز باريس لسنة 2016م، وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد ضبط "مصطفى.ف.ر" 30 سنة تباع من محافظ أسوان بحوزته 4 لفافات تحوى مادة داكنة يشتبه فى كونها مخدر الأفيون ومادة خضراء يشتبه فى كونها مخدر البانجو، حيث اعترف بحيازتها بقصد التعاطى، وتم تحريزها وتحرر بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.