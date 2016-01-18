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شهود عيان يؤكدون لنيابة طلخا واقعة هتك عرض مدرسة فى الدقهلية

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شهود عيان يؤكدون لنيابة طلخا واقعة هتك عرض مدرسة فى الدقهلية شهود عيان يؤكدون لنيابة طلخا واقعة هتك عرض مدرسة فى الدقهلية
تحت إشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية استمع المستشار محمد درغام رئيس نيابة طلخا إلى أقوال شهود عيان بحادث التحرش و هتك عرض بالقوة لمدرسة بمدرسة أحمد حسن الزيات بطلخا.

و أكدت زميلة المجنى عليها و تعمل مدرسة فى أقوالها تجمهر الطلاب حول زميلتها، و قيامهم بهتك عرضها و لمس مناطق حساسه بجسدها و محاولة تصويرها، مؤكده على صحة الواقعه بالكامل.

كما تم الاستماع إلى مدرس آخر باللجنة المجاورة، و الذى أكد إنقاذها و انتشالها من وسط الطلاب أثناء محاولتهم هتك عرضها.

كما طلبت النيابه التحريات النهائية عن الواقعه و معرفة باقى أسماء الطلاب المشتركين بالواقعة.
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