أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

منة جلال مجهولة النسب في "أرواح أليفة"

Google+ Print
منة جلال مجهولة النسب في "أرواح أليفة" منة جلال مجهولة النسب في "أرواح أليفة"

كتب : شيماء الحويتي منذ 22 دقيقة

تكشف منة جلال عن مفاجأة مسلسلها الجديد (أرواح أليفة)، والذي تجسد فيه شخصية فتاة إسكندرانية شقية، حيث توضح منة أن الفتاة التي تقوم بتجسيد شخصيتها سوف تكتشف أنها مجهولة الهوية والنسب، وذلك لن يكون متوقعا بالنسبة للمشاهدين منذ بداية أحداث المسلسل.

وتبدأ الفتاه في رحلة البحث عن أهلها إلى أن تكتشف أن والدتها على قيد الحياة، وأنها تمتلك ملهى ليليا في الإسكندرية، وهنا تشعر بالصدمة وتترك حياه الشقاوة والرفاهية وتبدأ فى مواجهة الواقع الذي ظهر فجأه أمامها، وتتوالى الأحداث.

جدير بالذكر أن مسلسل "أرواح أليفة" هو أحد أجزاء مسلسل "كان ياما كان"، والذى ينقسم إلى جزءين أحدهما يحمل اسم "إكرام ميت" والآخر "أرواح أليفة" وهو من تأليف ضياء دندش وإخراج الدكتور خالد بهجت، وبطولة كمال أبورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية