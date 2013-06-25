منة جلال مجهولة النسب في "أرواح أليفة"

كتب : شيماء الحويتي منذ 22 دقيقة

تكشف منة جلال عن مفاجأة مسلسلها الجديد (أرواح أليفة)، والذي تجسد فيه شخصية فتاة إسكندرانية شقية، حيث توضح منة أن الفتاة التي تقوم بتجسيد شخصيتها سوف تكتشف أنها مجهولة الهوية والنسب، وذلك لن يكون متوقعا بالنسبة للمشاهدين منذ بداية أحداث المسلسل.

وتبدأ الفتاه في رحلة البحث عن أهلها إلى أن تكتشف أن والدتها على قيد الحياة، وأنها تمتلك ملهى ليليا في الإسكندرية، وهنا تشعر بالصدمة وتترك حياه الشقاوة والرفاهية وتبدأ فى مواجهة الواقع الذي ظهر فجأه أمامها، وتتوالى الأحداث.

جدير بالذكر أن مسلسل "أرواح أليفة" هو أحد أجزاء مسلسل "كان ياما كان"، والذى ينقسم إلى جزءين أحدهما يحمل اسم "إكرام ميت" والآخر "أرواح أليفة" وهو من تأليف ضياء دندش وإخراج الدكتور خالد بهجت، وبطولة كمال أبورية.