تخلصي من مغص الدورة بدون أدوية..

من المشاكل التي تؤرق الفتاة والمرأة أيضاً هي الوجع الشهري بسبب آلام الدورة الشهرية، وهذه الآلام نتيجة لانقباضات عضلة الرحم؛ لطرد بطانة الرحم المتهتكة بسبب انخفاض هرموني البروجسيترون والأستروجين؛ حيث يتم إفرازهما من الجسم الأصفر الموجود في الرحم؛ حيث يصاب بالضمور ويموت؛ بسبب عدم حدوث الحمل فينزل الدم مصحوباً بالألم.



الدكتورة الصيدلانية شيماء حمودة أشارت باستخدام العشبة التالية؛ للتخلص من آلام الدورة الشهرية، وذلك حسب الخطوات التالية:

• البابونج أو الكاموميل عشبة مثالية؛ للتخلص من آلام الدورة الشهرية؛ حيث إن شرب مغلي ثلاثة أكواب من البابونج يومياً خلال الدورة الشهرية يعادل مفعول حبة واحدة من دواء ibuprofen عيار 100 ملغم.

• يعتبر ibuprofen من العقاقير المثالية للتخلص من ألم الدورة الشهرية، ولكن لا تلجأ له الفتيات؛ خوفاً من أعراض جانبية مثلاً، أو يعتقدن أنهن سيصبحن مدمنات على استخدامه.

• يجب عدم زيادة الجرعة من المشروب؛ لأنها تسبب الاكتئاب والقلق النفسي.

• يمكن استخدام عشبة المريمية لعلاج مغص الدورة الشهرية، ولكن يكون برنامجها المتبع قبل موعد الدورة الشهرية بثلاثة أيام.

• تستخدم المريمية أيضاً لإنقاص الوزن، وليس لها أي أثر على التبويض كما يشاع.

• تستخدم المريمية أيضا لتنظيم الدورة الشهرية.