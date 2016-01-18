مراكز علاج التوحُّد في المنطقة الغربيَّة بالسعودية

كثير من الأسر، التي لديها طفل توحُّدي تجد صعوبة في إيجاد المركز العلاجي الملائم لحالة الطفل المرضيَّة. وللاطلاع أكثر على هذا الموضوع استشرنا الاختصاصيَّة النفسيَّة، ابتهاج إبراهيم، وسألناها عمَّا يجب معرفته عن مراكز علاج التوحُّد، وما هي المراكز المتوفرة في المنطقة الغربيَّة، فأوضحت:



أولاً ما يجب توفره بالمركز:

ـ مبانٍ ومرافق خاصة ومناسبة تتوافق مع حالات التوحًّد.

ـ كوادر عاملة ذات تخصُّصات متعدِّدة.

ـ أدوات تقييم وتشخيص مخصَّصة لذوي اضطراب طيف التوحُّد.

ـ أدوات ووسائل تعليميَّة متطوِّرة.

ـ مشاركة ودعم وتمكين الأسر.

أما المراكز المعتمدة في المنطقة الغربيَّة في جدة والمدينة المنورة هي:

ـ الجمعيَّة الخيريَّة السعوديَّة لعلاج التوحد:

افتتحت منذ أكثر من 15 عاماً، وتُعنى بأطفال التوحد في سن مبكِّرة، من سنتين إلى ثماني سنوات، وهي تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعيَّة.

العنوان: جدَّة - حي السلامة - شارع صاري – خلف مطعم كودو.

رقم الهاتف: 0126622513



ـ أكاديميَّة التوحد:

هدفها إتاحة الفرصة للطفل والشاب التوحدي وإعداده للمشاركة الفعَّالة وأخذ دوره الطبيعي في الحياة.

العنوان: جدَّة – حي النهضة – خلف مول حراء أفينيو.

رقم الهاتف: 0126226289 ـ 0126631113



ـ مركز جدَّة للتوحُّد:

من أهم المشاريع التي قامت بها الجمعيَّة الفيصليَّة الخيرية النسويَّة بجدَّة، وهو الأول من نوعه في المملكة العربيَّة السعوديَّة، من أهم المؤسسات التربويَّة والتأهيليَّة الرائدة التي تقدِّم الدعم الأسري للأطفال المصابين بالتوحُّد.

رقم الهاتف: 0126554147 ـ 0126911997

• مركز التوحُّد للبنات

العنوان: حي السلامة ـ شارع صاري ـ خلف مركز الإشراف التربوي

رقم الهاتف: 0122572336



المدينة المنوَّرة

ـ غادة المدينة للتوحُّد: مركز متخصص لأطفال التوحُّد وأطفال فرط النشاط الحركي وضعف الانتباه.

العنوان: حي الخالديَّة – بعد مدارس المنارات.

رقم الهاتف: 048441614 ـ 048441691