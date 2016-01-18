حبُّ الشباب أثناء الحمل.. أسبابه وعلاجاته

«سيدتي وطفلك» استضافت الدكتورة، تريفا عبد الله أسبر، استشارية الجلد، بمركز الدكتور ممدوح عشي الطبي؛ لتطلعنا على تأثير حبِّ الشباب للحامل وأسباب ظهوره وطرق علاجه.

أوضحت الدكتورة تريفا أنَّ ظهور حبِّ الشباب أثناء الحمل من الأمور الطبيعيَّة التي قد تحصل للحامل نتيجةً لتغير مستويات الهورمونات في جسمها، حيث يزداد فرط الدهون داخل خلايا البشرة للحفاظ على مرونتها، فيؤدي ذلك إلى ظهور المسام الواسعة، ومع تراكم الدهون الزائدة داخل المسام تظهر البثور نتيجة للبكتيريا. وقد أظهرت الدِّراسات أنَّ امرأة بين كل امرأتين تُعاني من ظهور حب الشباب أثناء الحمل، وأنَّ السيدات اللاتي عانين من تاريخ مرضي مع البثور ومشكلات البشرة هنَّ أكثر عرضة لها.

- المرحلة التي يظهر فيها حبُّ الشباب:

عادةً يظهر حبُّ الشباب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؛ بسبب التغيرات الكبيرة التي تمرُّ بها هورمونات الجسم، وتختفي خلال الأشهر الأخيرة.

أسباب ظهوره:

يعود ظهوره إلى سبب رئيس بسبب التغيُّرات الهورمونيَّة التي يتعرَّض لها جسم المرأة خلال هذه الفترة، فالمرأة تُعاني أثناء هذه الفترة من اضطراب مستويات الهورمونات؛ ما يؤدي إلى ظهور حبِّ الشباب، لكنَّها فترة زائلة.

طرق الوقاية والعلاج:

- هو أمر طارئ، فيُنصح بعدم العبث به أو استخدام أي دواء قد لا يكون آمناً على صحة الحامل وصحة الطفل، أما إذا كان منظره حادّاً فعليها استشارة الطبيب الخاص، واستخدام الأدوية التي يصفها بحذر شديد.

- من المهم أن تتعرفي على نوع بشرتكِ وما يناسبها من هذه الحلول حتى لا تتأثر بها، وبالتأكيد فإنَّ حبَّ الشباب أثناء الحمل مرحلة عُمرها قصير، فلا تشغلي بالك بها كثيراً في حين أنكِ تعتنين ببشرتكِ جيداً.

- يعتبر فيتامين «أ»، من أكثر أنواع الفيتامينات تأثيراً في حبِّ الشباب، لكنَّه له أضرار على المرأة الحامل، حيث يسبب التشوهات للجنين، لذلك ينصح الأطباء بعدم تناول أي نوع من الأدوية التي تحتوي على فيتامين «أ» قبل الزواج، أو التفكير في الإنجاب لمدَّة ﻻ تقل عن شهرين، وذلك حتى ﻻ يكون هناك أي أثر في جسم المرأة.

- من المستحب علاج أي مشكلة جلديَّة، خاصة حبَّ الشباب بعد الوﻻدة، وذلك لتجنب حدوث أي نوع من المشاكل على الجنين.

- في حالة التضايق من شكله في الجسم خلال فترة الحمل يمكن استخدام الأقنعة الطبيعيَّة؛ لتنظيف البشرة خلال الحمل، لكن مع ضمان أن تكون كل المكونات طبيعيَّة، وﻻ يوجد فيها أي نوع كيميائي.

- قد لا تحتاجين إلى القيام بأي شيء؛ لأن الحبوب ستختفي بمفردها، لكن في حال إذا أصبحت البثور حادة، فعليكِ باستشارة الطبيب المختص؛ ففي خلال تلك الفترة قد تكون أدوية وعلاجات حب الشباب خطيرة على صحة الجنين، كما قد تتسبب العلاجات والمراهم غير المؤذية في ظهور بعض التشوهات أيضاً.