طوارئ بالمطار لاستقبال الفرق المشاركة بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

يشهد مطار القاهرة الدولي حالة طوارئ في صالات الوصول لاستقبال منتخبات اليد المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال المقرر إقامتها في الفترة من 20 حتى 31 يناير بإستاد القاهرة الدولي.

وصرحت مصادر مسئولة بالمطار أنه تم تخصيص أماكن بصالات الوصول تحت إشراف حمدي عبد العزيز الشيخ مدير إدارة العلاقات العامة بالمطار لاستقبال المنتخبات والشخصيات الأفريقية والدولية التي سوف تشارك في البطولة، وأضافت المصادر أن المطار استقبل كل من فرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا وأنجولا والجزائر بينما يصل الفريق التونسي، غدًا الثلاثاء، وفريق الكاميرون والجابون يوم الأربعاء.

وقالت أصدر المهندس محمد سعيد محروس، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، تعليماته للعلاقات العامة باستقبال الفرق والوفود المصاحبة لها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشاركين في الحدث والذين يمثلون 21 دولة أفريقية، يتأهل حامل اللقب إلى دور الألعاب الأوليمبية 2016 في “ريو دي جانيرو” بالبرازيل، ويتأهب أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى بطولة كاس العالم 2017 في فرنسا.

وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة ضم كل من الدكتور طارق إسماعيل ومحمد سباق ونهي أسامة، قاموا بإنهاء إجراءات وصول الفرق الأفريقية منذ لحظة وصولهم وحتى خروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة لبدء تدريباتهم قبل بدء البطولة الأفريقية، وقال فريق العلاقات إن حالة الطوارئ سوف تظل مستمرة لحين مغادرة الفرق بعد انتهاء البطولة.