أخبار عاجلة

هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

26يناير| نظر استشكال إسلام بحيري على حبسه عام بـ«ازدراء الأديان»

Google+ Print
26يناير| نظر استشكال إسلام بحيري على حبسه عام بـ«ازدراء الأديان» 26يناير| نظر استشكال إسلام بحيري على حبسه عام بـ«ازدراء الأديان»

 

الباحث إسلام بحيري

قررت غرفة المشورة بمحكمة  جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الإثنين،  تحديد جلسة 26 يناير، لنظر أولى جلسات استشكال الباحث إسلام بحيري، أمام دائرة مغايرة،

وحضر “بحيري”، باكرًا في حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد ياسر فوزي، رئيس حرس المحكمة، وتم إيداعه حجز المحكمة لحضور الاستشكال المقدم من جميل سعيد، دفاع الباحث إسلام بحيري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله مؤخرًا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي .

وقررت محكمة جنح مستأنف القديمة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، بالجلسة السابقة بإحالة نظر الاستشكال المقدم من المستشار جميل سعيد، دفاع الباحث إسلام بحيري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرًا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، لدائرة مغايرة، وذلك عقب طلب المتهم رد المحكمة، وحددت جلسة 18 يناير لنظر الاستشكال .

كما حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 23 يناير الجاري الدائرة رقم 46 مدني، المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار عبد الحميد أمين محمد حسن، لنظر طلب رد المحكمة التي تنظر استشكال إسلام بحيري، لوقف تنفيذ حكم حبسه سنة في اتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وهو الطلب المقدم من محامي “بحيري”، جميل سعيد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"