26يناير| نظر استشكال إسلام بحيري على حبسه عام بـ«ازدراء الأديان»

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الإثنين، تحديد جلسة 26 يناير، لنظر أولى جلسات استشكال الباحث إسلام بحيري، أمام دائرة مغايرة،

وحضر “بحيري”، باكرًا في حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد ياسر فوزي، رئيس حرس المحكمة، وتم إيداعه حجز المحكمة لحضور الاستشكال المقدم من جميل سعيد، دفاع الباحث إسلام بحيري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله مؤخرًا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي .

وقررت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، بالجلسة السابقة بإحالة نظر الاستشكال المقدم من المستشار جميل سعيد، دفاع الباحث إسلام بحيري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرًا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، لدائرة مغايرة، وذلك عقب طلب المتهم رد المحكمة، وحددت جلسة 18 يناير لنظر الاستشكال .

كما حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 23 يناير الجاري الدائرة رقم 46 مدني، المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار عبد الحميد أمين محمد حسن، لنظر طلب رد المحكمة التي تنظر استشكال إسلام بحيري، لوقف تنفيذ حكم حبسه سنة في اتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وهو الطلب المقدم من محامي “بحيري”، جميل سعيد .