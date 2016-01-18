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«داعش» يخفض رواتب مسلحيه في سوريا بنسبة 50%

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داعش- ارشيفية

داعش- ارشيفية

أعلن “بيت مال المسلمين” في تنظيم “داعش” الإرهابي تخفيض رواتب مسلحيه بنسبة 50 % في ما سماه بـ”ولاية الرقة”، حسبما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية اليوم.

ونقلت الصحيفة هذه المعلومات عن وثيقة قالت إنها صادرة عن “بيت مال المسلمين” التابع للتنظيم، وفقًا لما نقلته “روسيا اليوم”.

وتنص الوثيقة على أنه “بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها التنظيم، تم اتخاذ قرار بتخفيض المبالغ التي تدفع إلى المجاهدين كافة إلى النصف، ولا يجوز استثناء أحد من هذا القرار مهما كان منصبه”.

وتابعت: “علما أنه سيستمر العمل على توزيع المواد الغذائية كل شهر مرتين بشكلها المعتاد”.

واعتبرت “الإندبندنت” أن هذه الخطوة جاءت بسبب تشديد الضربات الجوية التي يوجهها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد مواقع “داعش”، خصوصا ضد مصادر تمويله.

وثيقة بيت المال

وثيقة بيت المال

 

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