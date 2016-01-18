رفع جلسة معارضة المطربة بوسي على حبسها 6 سنوات لأخذ القرار

قررت محكمة جنح الهرم، رفع جلسة معارضة المطربة بوسي على حكم حبسها 6 سنوات، وكفالة 11 ألف جنيه، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد في القضيتين المقيدتين برقم 20353 سنة 2015، ورقم 21034 سنة 2015، للمداولة وإتخاذ القرار.

وكان تامر أبو سريع، المحامي، وكيلًا عن وليد محمد عاشور، مدعي بالحق المدني، قد أقام دعوى قضائية اتهم فيها المطربة ياسمين محمد شعبان، وشهرتها بوسي، بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكله، تقدر بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، وذكر في الدعوى أنه حينما تمت المطالبة وديًا بالمبلغ من المطربة رفضت السداد، فحرر محضرًا لمقاضاتها.