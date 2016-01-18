ورشة عمل عن المشروعات الصغيرة وتحسين الدخل بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد ورشة عمل حول (المشروعات الصغيرة وتحسين الدخل) والتى بدأت اليوم الاثنين، وتستمر لمدة 3 أيام، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى، والتى تشارك فيها عدد من مكلفات الخدمة العامة وأعضاء مراكز الشباب وشباب خريجين، بالإضافة إلى عدد من موظفى الدواوين الحكومية.

وقد تناولت الورشة فى اليوم الأول الصندوق الاجتماعى ودعم المشروعات الصغيرة، حيث بدأ محمود سبع، مدير الصندوق الاجتماعى، حديثه عن دور الدولة ودعمها للمشروعات الصغيرة وخاصة إطلاق مبادرة الرئيس السيسى فى يوم الشباب الأسبوع الماضى، وضخ 200 مليار لدعم هذه المشروعات، وخلق مناخ جاذب للشباب للإقبال على القروض.

وتحدث سبع عن التعريف بالصندوق الاجتماعى وما يقدمه من تسهيلات للشباب من خلال عقد دورات تدريبية لإدارة المشروعات وإعداد دراسات الجدوى للعديد للمشروعات المختلفة، كما شرح الفرق بين المشروعات المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة، مؤكدا أن قروض المشروعات المتناهية الصغر لا تتعارض مع الوظيفة الحكومية.