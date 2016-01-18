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أهالى شبرا الخيمة يطالبون محافظ القليوبية بفصل القمامة من المنبع

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أهالى شبرا الخيمة يطالبون محافظ القليوبية بفصل القمامة من المنبع أهالى شبرا الخيمة يطالبون محافظ القليوبية بفصل القمامة من المنبع
طالب أهالى مدينة شبرا الخيمة الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، بسرعة إصدار تكليفات للشركات المسئولة عن جمع القمامة بصعود من يجمعون القمامة للمنازل، كما كان الوضع من قبل بدلاً من وضع أكياس القمامة أمام المنازل والعمارات، مما يسبب انتشار الأمراض ، خاصة للأطفال، بسبب ترك القمامة لفترات طويلة دون حملها من قبل جامعى القمامة.

وقال مصطفى سعيد، أحد سكان مدينة التعاون بحى غرب شبرا الخيمة، إن سبب انتشار القمامة فى الشوارع اضطرار المواطنين لوضع أكياس القمامة أمام بوابات المنازل، فى انتظار من يقومون بجمعها، وفى غيابهم تمتلئ الشوارع بالقمامة، متسائلا، "لماذا لم يصعد جامعو القمامة للشقق كما كان يحدث قبل ذلك؟!".

وأضافت عفاف محمود، ربة منزل من سكان شارع ناصر بغرب شبرا الخيمة، "كنا قبل ذلك ننتظر جامعى القمامة فى المنازل ويصعدون فى مواعيد محددة يأخذون فيها القمامة بشكل منتظم، وما يحدث الآن يظهر جميع شوارع المنطقة بشكل غير حضارى بسبب مطالبة العمال للأهالى بوضع أكياس القمامة أمام أبواب المنازل والعمارات وتتراكم لفترات طويلة وينتشر الذباب والحشرات حولها مما يصيبنا وأطفالنا بأمراض عديدة.

وطالب الأهالى المحافظ بسرعة إصدار قرارا لجمع القمامة من المنازل والفصل من المنبع، مثلما حدث فى عزبة عبد الله باشا وقرية حلابة التابعتين لقليوب ونجاح تجربة توزيع أكياس القمامة المتعددة الألوان على الأهالى ليتم الفصل من المنبع ثم يقوم الشباب بنقل القمامة من المنازل إلى مقلب وسيط ثم يبيعونها مقابل مبالغ مالية، وبهذا نجحت تلك الأماكن فى حل مشكلتى القمامة والبطالة فى آن واحد، كما طالب الأهالى بوضع كشافات إنارة بشارع سور المترو بشرق السكة الحديد أمام نفق المشاة بشارع ناصر وإزالة الطبقة الترابية بالشارع الذى يعتبر الطريق الوحيد الذى يسيرون فيه بعد عبورهم النفق إلى منازلهم.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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