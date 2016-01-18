‏ارتباك بين تلاميذ الابتدائية بالقليوبية لتغير زمن إجابة امتحان الدراسات

سادت حالة من الارتباك بين تلاميذ المرحلة الابتدائية بمحافظة القليوبية عند أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بسبب التضارب والاختلاف فى زمن الإجابة.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم، إن جدول الامتحان الذى تم توزيعه على رؤساء اللجان يشير إلى أن مدة الامتحان ساعتان ونصف الساعة فى الوقت الذى فوجئ الجميع بأن ورقة الأسئلة مدون عليها أن الامتحان مدته ساعة ونصف الساعة.

وأكد المصدر أنه فور علم المديرية ولجنة الامتحانات بالموضوع تم إرسال تنبيه على كل المدارس أن الامتحان مدته القانونية ساعة ونصف الساعة، وتم التنبيه وتدارك الأمر.