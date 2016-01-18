بالصور.. تطوير قصر شرم الشيخ استعداداً لافتتاحه فى عيد تحرير سيناء

أعلن المخرج المسرحى محمد حجاج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى، عن قرب الانتهاء من تطوير الإنشاءات الخاصة بقصر ثقافة شرم الشيخ، حيث تم إسناد التطوير لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تتم على قدماً وساق وتبلغ تكلفتها ما يقرب من 250 ألف جنيه.

من جانبه، أوضح سعيد غيضان مدير القصر، أنه تم إنشاء حجرة كبيرة متعددة الأنشطة ومكتبة وحديقة للطفل وغرفة للأمن، كما سيتم تأمين كافة جوانب القصر بأبواب حديد للحماية وإنشاء سقف معلق ولاند سكيب وتكييف مركزى وإصلاح شامل لمسرح القصر وقاعة لكبار الزوار فى أسرع وقت ممكن للافتتاح فى عيد تحرير سيناء المقبل.

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