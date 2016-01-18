تأجيل محاكمة 51 متهما فى قضية "اقتحام سجن بورسعيد" لـ1 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر جلسة محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسة الأول من فبراير لسماع شهادة اللواء سامى سيدهم، ومرافعات الدفاع، مع تخصيص جلستى الثانى من فبراير والثالث من فبرايرلاستكمال المرافعات.

وقررت المحكمة الاستعلام من مرور بورسعيد عن السيارات أرقام 8829 و62 33 و 6296 وعن أصحابها وملاكها خلال فترة الأحداث من 26 يناير 2013 إلى 29 يناير 2013، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائى حول صاحب كشك بسلة السويسى الواقع خلف معهد الحاسب الآلى مع استمرار حبس المتهمين.

واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهم العاشر، والذى دفع ببطلان أمر الإحالة لفساد إسناد لما ورد فيه من قيود وأوصاف للاتهامات المسماة أولاً وثانياً، وطلب من المحكمة إعمال سلطانها بالمادة 308، حول إصباغ الوصف الصحيح الذى له أصل فى الأوراق، موضحة أنه لا تضامن فى المسئولية الجنائية، إعمالاً لمبدأ شخصية الجريمة والعقاب دون أن يعد ذلك تسليماً منا بالواقعة وإسنادها.

>