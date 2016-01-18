غدًأ| تامر حسني وعمرو الليثي في احتفالية إطلاق «نبض الحياة» للتبرع بالدم

كتبت – إنجي لطفي

تُقام احتفالية إطلاق مبادرة “نبض الحياة”، لأكبر حملة تبرع بالدم في العالم، غدًا الثلاثاء، بحضور الفنان والمطرب تامر حسني، بصفته سفير خدمات نقل الدم القومية، لإطلاق فعاليات المبادرة، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “واحد من الناس”، وبمقر المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالعجوزة، وذلك في تمام الساعة الواحدةظهرًا.

ويتم خلال الاحتفالية، إلقاء الضوء على حملة التبرع بالدم، ومراحل تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، الأنشطة الجاري العمل عليها خلال فترة الحملة، وما بعد الحملة، وسيقوم الفنان تامر حسني، بإطلاق إشارة البدء في النشاط الدعائي للحملة بإطلاق بالونات في الهواء عليها شعار الحملة، والراعي الرسمي لتطير في السماء.

وتذاع الاحتفالية عبر برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، من خلال برنامج “واحد من الناس”، و يحضر الحفل أيضًا عددًا من المؤسسات والشخصيات البارزة الراعية للحملة من الشركة المصرية للاتصالات، بصفتها الراعي الرسمي للحملة، مؤسسة واحد من الناس، للإعلامي المميز الدكتور عمرو الليثي، شريك مجتمعي وسفير الخير، مبادرة “هأبدأ بنفسي”،وهي مبادرة للوعي المرور بين المجلس الاستشاري للتنمية المجتمعية التابع لرئاسةالجمهورية قطاع المرور، ومبادرة Triple Effect التي تعمل على نشر ثقافة التبرع بالدم وانتظام التبرع لسد العجز شريك توعية”.