الأمم المتحدة: 5 أشخاص ماتوا من الجوع فى بلدة مضايا السورية الأسبوع الماضى

>قال تقرير للأمم المتحدة إن خمسة أشخاص ماتوا من الجوع خلال الأسبوع الماضى فى بلدة مضايا السورية حيث يصل سعر قطعة البسكويت إلى 15 دولارا وكيلو حليب الأطفال إلى 313 دولارا وذلك رغم وصول قافلتى مساعدات طارئتين تابعتين للمنظمة الدولية إلى البلدة المحاصرة.

وذكر عاملو إغاثة محليون أن 32 شخصا ماتوا من الجوع خلال الشهر الماضى ووصلت الأسبوع الماضى قافلتان من إمدادات الاغاثة إلى 42 ألف شخص يعيشون فى البلدة المحاصرة منذ شهور.

وقال تقرير الامم المتحدة إن عشرات الأشخاص يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة على الفور خارج مضايا حتى لا يموتون لكن عاملين فى مجال المساعدات تابعين للمنظمة الدولية والهلال الأحمر العربى السورى لم يتمكنوا سوى من إجلاء عشرة أشخاص فقط.

وأضاف التقرير الذى نشر فى وقت متأخر أمس الأحد "منذ 11 يناير ورغم تقديم المساعدة أفادت تقارير بموت خمسة أشخاص بسبب سوء تغذية حاد وشديد".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون يوم الخميس إن الأطراف المتحاربة فى سوريا لاسيما حكومة الرئيس السورى بشار الأسد ترتكب "أفعالا فظيعة" وأدان استخدام التجويع كسلاح فى الحرب التى أوشكت على دخول عامها السادس.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 450 ألف شخص محاصرون فى حوالى 15 منطقة بسوريا ومن بينها مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة ومقاتلى تنظيم داعش وجماعات مقاتلة أخرى.

وذكر التقرير أن الأمم المتحدة قدمت سبعة طلبات فى 2015 لتوصيل قافلة مساعدات لبلدة مضايا وحصلت على تصريح بتوصيل المساعدات إلى 20 ألف شخص فى أكتوبر وبعد عدة طلبات أخرى سمحت الحكومة السورية بدخول شحنة مساعدات يومى 11 و14 يناير .