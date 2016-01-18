والدة إسلام البحيري: ابني بيصلي وعمره ما خرج عن الشرع

حرصت والدة الباحث إسلام بحيري، على التواجد مع نجلها أمام محكمة جنوب القاهرة وحضر برفقة والده البحيري والعشرات من المقربين له وأنصاره منتظرين على أريكة داخل محكمة لبدء جلسة استشكال البحيري على حكم حبسه.

وقالت والدته أنا كل جلسة بحضر عشان أكون بجواره أنا ووالده ونسانده في الصمود داخل محبسه لتبكي قائلة ‘‘ ربنا هينصر إسلام لأنه بيصلي وعمره ماخرج عن الشرع والدين في حلقاته’’، وشددت والدة البحيري أنها راضية بقضاء الله في كل شي وان القضاء المصري عادل ونزيه وسيحكم بالعدل في دعوى إسلام وان ماحدث مع ابنها هو ابتلاء من الله عز وجل للعبد المؤمن إسلام البحيري.

وأضافت أنها كأم مصرية تريد خروج ابنها من محبسه عاجلًا وأن يعود لها سالمًا لأن طيلة حبسه وهو تبكي على فراقه، وقالت كلما رأيت إسلام أقول له الله معك ووكيلك لا تحزن سينصرك قريبًا.