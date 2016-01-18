' يونايتد كان محظوظا بالفوز على ليفربول.. ولن يفوز بالدوري مع فان جال '

أكد بيتر شمايكل حارس مانشستر يونايتد السابق أنه لا يعتقد أن الشياطين الحمر قادرين على الفوز بالدوري وذلك بسبب الطريقة التي يلعب بها لويس فان جال مدرب الفريق.

وتفوق مانشستر يونايتد يوم الأحد على ليفربول في قمة الإسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-0 وسجل واين روني الهدف ليصبح الفارق بين الشياطين الحمر في المركز الخامس وأرسنال المتصدر 7 نقاط.

وصرح الحارس الأسطوري للسابق للشياطين الحمر لشبكة سكاي سبورتس "لا أعتقد أن مانشستر يونايتد بإمكانه الفوز باللقب، لا أرى الفريق جيدا كفاية لفعل ذلك، لا أعتقد أن الفريق يستمتع بلعب كرة القدم بتلك الطريقة التي يلعب بها".

وأضاف حارس مانشستر سيتي السابق "لقد فاز مانشستر يونايتد على ليفربول بالحظ، أنا أعتقد أن ديفيد دي خيا لعب المباراة بمستوى ممتاز، لقد كان السبب الحقيقي وراء الفوز بالنقاط الثلاث".

واستطرد الحارس الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد موسم 1998-1999" حينما يكون لديك لاعب ممتاز مثل واين روني، بالطبع شئ ما قد يحدث في نهاية المباراة قد يسجل وهو فعل هذا".

وتابع الحارس الدنماركي "فان جال كان حريصا على إخبارانا أنهم فعلوا الشئ الذي تدربوا عليه، لكي يمدح نفسه بأنه صاحب الفضل".

واختتم شمايكل حديثه قائلا:"إذا كان هذا هو أسلوب لعب مانشستر يونايتد فلا أعتقد أنه بإمكانه الفوز بالدوري، عليه أن يكون محظوظا في كل مباراة".