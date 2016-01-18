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بالصور.. تجمد المياه بأودية سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحرارة

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بالصور.. تجمد المياه بأودية سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحرارة بالصور.. تجمد المياه بأودية سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحرارة
شهدت عدة مناطق بمدينة سانت كاترين، انخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة، أدى إلى تجمد المياه بأودية المدينة، حيث أسهم انخفاض درجات الحرارة إلى إقبال عدد كبير من الشباب بمحافظات الجمهورية للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومشاهدة الثلوج فوق قمم الجبال.

يذكر أنه تصل درجات الحرارة بسانت كاترين إلى ما دون الصفر بـ5 درجات فى فصل الشتاء خاصة فى شهرى يناير وفبراير.

وقال محمد عيد مساعد رئيس مدينة كاترين ومن قبيلة الجبالية، إن مدينة سانت كاترين تتزين فى فصل الشتاء ويأتيها زوارها من كل مكان بجميع أنحاء العالم، ويتم عمل رحلات سفارى من قبل المكاتب المعتمدة بشرطة السياحة .

وأشار إلى أن أمهر المرشدين يقومون باصطحاب الرحلات للمدقات الصحراوية، ويتضمن مسار هذه الرحلات المدهشة الالتفاف سيرا على الأقدام حول أعلى قمم بمصر جبل موسى.

ويرى الزوار وهم على أعلى قمم جبل موسى الزهور البرية والأعشاب الطبية التى تتميز برائحتها الذكية

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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