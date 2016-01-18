بالصور.. وزير الرى: نصيب المنيا فى المرحلة الأولى من "المليون فدان" 80 ألفا

قال الدكتور حسام المغازى، وزير الرى والموارد المائية، إن التكنولوجيا المستخدمة فى مشروع المليون ونصف مليون فدان غرب المنيا عالية، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرة الصينية المتخصصة، موضحا أن الشركة المصرية "سنيو ثورة" أنجزت فى حفر البئر، عندما اختصرت حفرة من شهر إلى 10 أيام .

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لموقع حفر الآبار، بمنطقة غرب المنيا حيث استمع إلى شرح مفصل من الشركة المنفذة لحفر الآبار، وما هى خطة العمل والاكتشافات المائية التى تم اكتشافها بالمنطقة .

وطالب المغازى الشركة بتنفيذ وعدها لتسليم الـ500 بئر قبل نهاية 2016، مضيفا أن العمل فى مشروع المليون ونصف فدان مفتوح ونأمل فى زيادة عدد حفارات الشركة .

كما أكد وزير الرى تشغيل جهاز جديد بوزارة الموارد المائية والرى بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، للجهاز الواحد، وسوف يساعد فى اكتشاف آبار جوفية جديدة فى منطقة الفيوم وتعديل خريطة المياه الجوفية فى مصر.

وأوضح المغازى أن وزارة الرى اكتشفت الخزان الجوفى النوبى وهو أحد الاكتشافات المهمة للمياه، وأشار أن المكاتب الاستشارية سوف تتقدم بدراستها فى شهر فبراير، وأن عام 2016 سيشهد نهاية الجدل حول مشروع سد النهضة.

وأعرب وزير الموارد المائية والرى، عن أمله فى بدء مرحلة التفاوض مع الجانب الأثيوبى بخصوص "سد النهضة" قبل نهاية شهر يناير، حيث يتم دراسة العرض المقدمة، فسوف يتم التوقيع مع المكتب الاستشارى قائلا "دى هتبقى المرحلة الأولى للتفاوض" .

وأضاف "المغازى"، سيتم خلال شهر فبراير المقبل، استلام تقارير المكتب الاستشارى، حيث تستمر الدراسة المائية لمدرة 8 أشهر، متمنيا أن تنتهى قبل 2016 .

وأوضح "المغازى" خلال زيارته، أن نصيب محافظة المنيا من مشروع المليون ونصف فدان يقدر بحوالى نصف المساحة المشروع، والتى ستعمل على توفير فرص عمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى التصدير وانخفاض الأسعار .

ولفت إلى أن محافظة المنيا ستكون من أكبر المساحات الزراعية على مستوى الجمهورية لتصل لـ"مليون فدان زراعى"، فمحافظة المنيا بها 630 ألف فدان مزروعة، ويضاف إليها 360 ألف فدان من جملة المليون ونصف فدان، موضحا أن الجهاز الذى سيتم تجربة اليوم من محافظة المنيا، هو أول جهاز فى مصر يقوم بتحديد عمق المياه الجوفية، وعمق المخزون الجوفى واتجاه، ليرفع العبئ عن كاهل الدولة .

واستكمل " المغازى، أن نصيب المنيا فى المرحلة الأولى من مشروع المليون فدان يقدر بـ80 ألف فدان وباقى الـ370 ألف فى المرحلة الثانية، والتى سيتم بدء العمل بها فى نهاية 2016.

وأشار إلى أن الدولة بدأت فى استصلاح الأراضى الأكثر بعدا لأن شواهد المياه فيها جيدة، مؤكدا أنه تم إبرام عقدين مع وزارة البترول والإنتاج الحربى لحفر 600 بئر بتكلفة "مليار و225 مليون" جنيه، حيث تقوم وزارة البترول بحفر 500 بئر والإنتاج الحربى 100 بئر وتلك الآبار تكفى المرحلة الأولى .

وأوضح ان قرض البنك الدولى الذى يقدر قيمته بـ" نصف مليار " جنيه سوف يتم تخصيصها لمحافظة المنيا وقنا

وتحدث المهندس مصطفى متولى مدير المشروع الذى تنفذه شركة "سنيو ثورة " عن حفر 500 بئر، وأوضح أنه تم البدء العمل فى تلك الأعمال 17 أكتوبر 2015 وتنتهى فى 16 أكتوبر 2016، موضحا أن أمامنا تحدى جديد، وأن الفترة المتبقية لتسليم الـ500 بئر هى 283 يوما .

وأضاف متولى أن هناك 20 حفارا يعملون فى الموقع وتم تنفيذ وحفر 4 آبار فعليا، موضحا أننا نحاول اختصار عمر حفر البئر ليستغرق 10 أيام بدلا من 15 يوما.

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