علاج قصور وانسداد الشرايين بجهاز قسطرة جراحة الأوعية الدموية بطب المنوفية

قام فريق طبى بقسم الجراحة بكلية الطب جامعة المنوفية، بإجراء عمليتين لتوسيع الشرايين الطرفية وعلاج انسداد شرايين الساق لمريضين، ونجحوا فى إعادة النبض للساق بنجاح .

من جانبه، أكد الدكتور نهاد زيد أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب والمشرف على العمليتين، أنه لأول مرة بمستشفيات جامعة المنوفية يتم استخدام جهاز قسطرة الأوعية الدموية "الأشعة التداخلية" لتوسيع الشرايين الطرفية بالبالون وتركيب الدعامات، والذى سيخدم عدداً كبيراً من مرضى تصلب الشرايين والتهابات القدم السكرى.

وأشار إلى أنه تم علاج توسيع للشرايين لمريضين يبلغ الأول من العمر 58 عاماً وكان يعانى من قصور مزمن فى شرايين الساق اليمنى وعدم الإحساس بالساق وتعب مستمر وعدم القدرة على الحركة وصلت الغرغرينا إلى أصابع القدم الرابع والخامس، وفى أثناء القسطرة وجد ضيقا فى شريان الفخد الأيمن وشرايين الساق اليمنى، تم عمل التوسيع اللازم باستخدام البالونات، الحالة الثانية يبلغ من العمر 70 سنة مريض بالسكر ويعانى من ضيق وانسداد بشرايين الساق اليسرى وغرغرينا فى أصابع القدم تم عمل توسيع وتسليك للشرايين بجهاز القسطرة باستخدام البالونات وتماثل المريضان للشفاء ورجوع النبض للقدم وهما الآن بحالة جيدة.

شارك فى العملية فريق من القسم ضم كلا من "الدكتور هشام أبو جريدة الدكتور يحيى الخطيب، الدكتور عبد المنعم فريد، الدكتور أحمد السيد".

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