تكليف القوى العاملة بإدارة عمل الشباب بشرق بورسعيد

كلف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مديرية القوي العاملة بالمحافظة لتكون الجهة المسئولة عن منظومة عمل الشباب بشركات المقاولات في شرق بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد خلال إجتماعه بمسئولي الشركات وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والقوي العاملة على سرعة البت في الطلبات التي تقدم بها الشباب في العمل في تلك المشروعات وتشير التوجهات إلى قبول مايقرب 100 خريج في كل من الشركات العاملة بشرق بورسعيد حاليا من بين 2000 خريج تقدموا للعمل مع التاكيد علي ان فرص العمل المتاحة حاليا هي فرص مرتبطة بفترة التشغيل في مشروعات شرق بورسعيد.

وشدد اللواء الغضبان على ضرورة اعلان المقابل المادي من شركات المقاولات للخريجين الذين سيتم قبولهم وذلك قبل تسلم العمل حتي تكون الصورة واضحة من كل جوانبها حول فرص التشغيل المتاحة حاليا بشرق بورسعيد.

وإلتقي محافظ بورسعيد خلال جولتة بالمنطقة في مقر القوي العاملة الذي تم تجهيزة لتلقي طلبات العمل بشرق بورسعيد بمجموعة من شباب الخريجين.

وأكد اللواء الغضبان أن فرص العمل المتاحة حاليا مرتبطة بشكل موقت وفترة انشاء مشروعات شرق بورسعيد وسيترك الامر للشركات للاستعانة بالعاملين لديها من الشباب في مشروعات اخري بعد أن يكونوا إكتسبوا الخبرة اللازمة من العمل.

مراسل – جمال نوفل