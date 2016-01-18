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ضبط 3 أريتريين لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية في قنا

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ضبط 3 أريتريين لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية في قنا ضبط 3 أريتريين لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية في قنا

أرشيفية

تمكنت مباحث محطة سكة قنا اليوم  الأثنين  من ضبط 3 أريتريين لدخولهم للبلاد بطريقة غير شرعية أثناء أستقلالهم أحدى القطارات القادمة من أسوان .

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا أشارة بضبط عدد من المهاجرين الغير شرعيين بمحطة قنا

كشفت التحريات قيام قوة أمنية من مباحث السكة الحديد أثناء تفقدها القطار رقم 983 القادم من أسوان فى طريقه للقاهرة أثناء توقفة بمحطة قنا بضبط كلا من «رضوان . ى 18 سنة، وسعيد . ط 25 سنة، و روبيل. ت 23 سنة» يحملون الجنسية الأريترية وبمناقشتهم أعترفوا بدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية وكانوا فى طريقهم للقاهرة للتوجه لمفوضية اللاجئين الخاصة بالأمم المتحدة فتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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