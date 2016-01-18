«شودوري»: مصر عضو مهم في البرلمان الدولي والعربي

أكد صابر شودوري، رئيس البرلمان الدولي، أن مصر عضو مهم في البرلمان الدولي والعربي منذ تأسيسهما، وقال إن زيارته للقاهرة للقاء المسئولين لبحث العديد من الموضوعات والملفات المشتركة في ظل الظروف الصعبة الحالية التي تمر بها الدول وإيجاد حلول لها،و ذلك فور وصوله مطار القاهرة الدولي في بداية جولة للقاهرة تستغرق 4 أيام يلتقي خلالها مع الدكتور نبيل العربي رئيس جامعة الدول العربية وسامح شكري وزير الخارجية وعلي عبد العال رئيس البرلمان لبحث عدة موضوعات.

وقال «شودوري»، وعن سؤاله حول الانتخابات البرلمانية المصرية، إن الانتخابات البرلمانية في العموم هو الشئ الذي نطمح له في كل الأوقات، وأضاف أن طالما المواطنين سعداء ومرحبين بنتائج الانتخابات وانعقاد البرلمان فنحن نرحب بها.

وأكد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، والذي كان في استقباله بمطار القاهرة الدولي أن رئيس البرلمان الدولي صديق لكل البرلمانيين في العالم العربي، وزيارته تهدف لتعزيز الشراكة بين المجتمع الدولي والعالم العربي، ونطمح من خلال الزيارة تحقيق اتفاقيات شراكة في التدريب وتطوير العمل البرلماني، وتابع أن تطوير الأداء في القنوات البرلمانية تخدم المجتمع العربي والمصلحة العربية، وأشار إلي أنها تهدف لفتح قنوات جديدة إيجابية لتوصيل الرسالة العربية بصورة عامة إلى المجتمع الدولي.

وأضاف «الجروان»، ‘‘أن الزيارة تسوف تتطرق للعديد من القضايا التي تهم المجتمع الدولي بصورة عامة لأننا لسنا بمعزل عن ما يحدث في المجتمع الدولي ونريد توصيل رسائلنا والقضايا المهمة مثل مكافحة الإرهاب وكذلك القضية الفلسطينية وما يحدث في سوريا وليبيا وكذلك فشل المجتمع الدولي في التعامل مع القضايا العربية وذلك من خلال القنوات البرلمانية’’.