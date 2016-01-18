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الأهلي: لم نطلب من صلاح ريكو عدم الانضمام للزمالك

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الأهلي: لم نطلب من صلاح ريكو عدم الانضمام للزمالك الأهلي: لم نطلب من صلاح ريكو عدم الانضمام للزمالك

وصل المهاجم النيجيري ستيفن وارجو مساء الأحد إلى مدينة الإسكندرية تمهيدا للتعاقد مع فريق الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان المدير الفني البرتغالي ليونيل بونتيس قد طالب بتدعيم صفوف الفريق – خصوصا في الخط الأمامي – لتعويض بلاتيني لاعب الرأس الأخضر والبرازيلي لويس سواريز.

ويبلغ وارجو من العمر 25 عاما، وبزغ نجمه بشدة إبان فترته في إنيمبا النيجيري حين قاد فريقه لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكان هدافا له بـ13 هدفا في عام 2008.

وفي هذه الفترة، ارتبط وارجو بمفاوضات مع الأهلي.

وبعدها لعب وارجو لأندية المريخ السوداني وأهلي بنغازي الليبي والهلال السوداني وبوشار العماني، وهو آخر نادي معروف للاعب النيجيري.

وعلم FilGoal.com أن النادي السكندري صاحب المركز السادس في الدوري المصري في طريقه لضم مهاجم إيفواري.

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