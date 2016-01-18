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اشربه "كشرى".. السرطان والأنيميا أبرز أضرار الشاى المغلى

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اشربه "كشرى".. السرطان والأنيميا أبرز أضرار الشاى المغلى اشربه "كشرى".. السرطان والأنيميا أبرز أضرار الشاى المغلى
الشاى من المشروبات اليومية الهامة فى حياة كل مصرى، فكوب الشاى باللبن أو السادة صباحا، وبين كل وجبة وأخرى "مزاج" لا يمكن الاستغناء عنه.

وأوراق الشاى بطبيعتها حسب توضيح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، تحتوى على نسبة عالية من الكافيين، ونسبة أعلى من مضادات الأكسدة، فهو مشروب منبه من الطراز الأول.

ولكن، وحسب تحذير أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، فطرق إعداد الشاى هى التى قد تحوله من مشروب منبه إلى آخر ضار، ولا شك أن "غلى" الشاى (أى شرب مغلى أوراق وحبوب الشاى)، يؤدى إلى الكثير من الأضرار الصحية على المدى القريب والبعيد لأن فوائده تتلاشى وتتغير خواصه وتتحول مواده إلى سامة.

وتابعت الدكتورة صفاء عمرو حديثها مؤكدة على أن تناوله مغليا يؤثر بشكل كبير على امتصاص الكثير من العناصر الغذائية الهامة الضرورية للجسم وبناءه، وأهمها الحديد، مما يسبب الإصابة بالأنيميا، وأيضا يؤثر على امتصاص البروتينات بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الضغط، وذلك لزيادة تركيز نسبة الكافيين بسبب الغلى، والإصابة بآلام المعدة والأرق والامساك، والخطر الأكبر هو سرطنة خلايا الجسم تدريجيا، لافتة إلى أن أفضل وقت لتناول الشاى بعد تناول الطعام بساعتين، وأفضل طريقه لإعداده هى وضع الماء بعد أن يتم غليها على الشاى والمعروفة بـ"الشاى الكشرى".

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مصر 365